Notte da incubo: triplo furto in gioielleria e due banche, ladri in fuga con migliaia di euro, oro e preziosi

Firenze, 19 marzo 2024 – Un'altra notte da incubo a Firenze con un furto in gioielleria e due in banca. Nel corso della notte tra lunedì e martedì, in via del Bronzino, ignoti, dopo aver forzato la serranda e la porta d’ingresso di un'attività si sono introdotti all’interno per poi scappare con la cassaforte murata contenente gioielli in oro e diversi grammi di oro puro, per poi darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze e della Sezione investigazioni scientifiche del Reparto operativo. Secondo una prima stima, il danno potrebbe ammontare a 30mila euro. Sempre durante la notte tra lunedì e martedì, a Empoli, i carabinieri sono intervenuti poco prima delle 3, in via Fratelli Rosselli, alla filiale della Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno, dove poco prima, ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso e quella secondaria interna, sono entrati e hanno scardinato e rubato il roller cash (il dispositivo per la protezione e la gestione delle banconote del bancomat). I malviventi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Un copione che si è ripetuto poco dopo, a Lastra a Signa. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Signa sono intervenuti verso le 3.30 in piazza Firenze al Credit Agricole, poiché ignoti, dopo essere riusciti a entrare nell’ufficio, sono scappati con un "roller cash", il dispositivo di sicurezza di gestione delcontante presente alle casse delle banche. Il danno è in corso di quantificazione.

Su tutti e tre i casi indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza.