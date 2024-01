Furti di rame nei cimiteri: “Servono più telecamere”

Firenze, 2 gennaio 2024 – Polemica a Firenze dopo gli ennesimi tentativi di rubare il rame all'interno dei cimiteri. In ordine di tempo l'ultimo tentativo è avvenuto al cimitero di Brozzi: i ladri, non trovando il rame, hanno comunque devastato la struttura che ha subito danni ingenti. La Lega ha così chiesto più telecamere nella zona e anche Palazzo Vecchio ha detto che provvederà a risolvere la situazione. "Apprendiamo di un ennesimo nuovo atto di vandalismo nel cimitero di Brozzi a Firenze – affermano il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin e la segretaria cittadina Barbara Nannucci -. A circa due mesi dall'ultimo vile furto, dei ladri sono tornati a razziare il camposanto di via San Martino, sempre alla ricerca di rame da rivendere. Adesso basta! Il Comune di Firenze deve fare qualcosa e subito! Ormai avviene almeno un furto al mese! Basta fare un giro per il cimitero per rendersi conto che hanno portato via tutto. Non esistono più le grondaie. Non solo! Hanno portato via i vasi di rame dalle tombe, le composizioni di fiori”. "E’ appena trascorso il Santo Natale e le famiglie si sono trovate sotto l’albero una tale sorpresa che soprattutto in questi periodi rinnova e intensifica un dolore mai sopito – aggiungono -. Al dolore si unisce poi il fatto che non tutti si possono permettere di spendere ulteriormente per ripristinare le tombe dei propri cari. Chiediamo pertanto l'immediata installazione interna ai cimiteri di sistemi di video sorveglianza h24 in modo da impedire nuovi furti e ridare serenità alle famiglie".