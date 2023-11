Rubano nelle auto in sosta, ma fanno troppo rumore e vengono arrestati

Firenze, 10 novembre 2023 – Stavano tentando di rubare nelle auto in sosta tra Ponte alla Vittoria e l'Isolotto, ma il troppo rumore generato ha attirato l’attenzione del vicinato e così entrambi sono stati arrestati. Si tratta di due uomini di nazionalità tunisina, 28 e 34 anni, accusati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Avevano spaccato i finestrini di tre vetture e preso cosa c'era dentro, tra cui un giubbottino e una manciata di euro. Il più anziano addirittura era stato arrestato il giorno prima, insieme a un complice, con l'accusa di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione dopo essere stato preso con una carta di credito rubata mentre acquistava sigarette a un distributore automatico e aveva con sé alcuni oggetti presi in una vettura, parcheggiata nel centro storico. Ma era tornato in libertà.

In via Baccio Bandinelli hanno dato l'allarme proprio alcuni residenti svegliati dal fragore di vetri infranti. Si sono affacciati alle finestre scorgendo due uomini intenti a svaligiare le vetture e hanno chiamato la polizia fornendo preziose informazioni per catturare i malviventi. All'arrivo della volante, poco dopo mezzanotte, il 34 enne avrebbe colpito con calci e pugni due agenti che lo stavano bloccando mentre il complice ha tentato la fuga verso le Cascine provando ad attraversare il ponte della tramvia ma è stato raggiunto e fermato. Entrambi avevano addosso attrezzi da scasso, una chiave inglese e pezzi di ferro uncinati alle estremità.