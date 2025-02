'Strage' di auto nella notte a Viareggio: ladri all’assalto di dieci vetture, vetri distrutti

Viareggio (Lucca), 1 febbraio 2025 – 'Strage' di auto in via Burlamacchi a Viareggio. Una decina sono state danneggiate nella notte e non è la prima volta che si verificano in città episodi di questo genere, frequenti ad esempio anche a Firenze.

Danni e furti nelle auto

I malintenzionati sono alla ricerca di oggetti all'interno delle auto. In via Burlamacchi erano visibili i vetri infranti, in parte finiti sull'asfalto. Dall'inizio dell'anno ad oggi si contano circa un centinaio di auto prese di mira in varie parti della città come in via Ponchielli, davanti all'ex Telecom.

Danni anche alle banche

Nelle scorse settimane non solo auto, ma anche i vetri di due banche in pieno centro sono stati danneggiati, episodi su cui sono in corso accertamenti. La richiesta da parte dei cittadini, nel dibattito pubblico che tali vicende suscitano subito fra la popolazione, è quella di più controlli da parte delle forze dell'ordine e condanne certe agli autori di tali gesti.