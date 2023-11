Termosifoni spenti, scatta la protesta al Pascoli. Stamani gli studenti si sono riuniti in cortile

Firenze, 27 novembre 2023 - Quando stamani sono entrati a scuola c’erano 11 gradi. Una temperatura troppo bassa per seguire le lezioni. Così, al liceo linguistico Pascoli è scattata la protesta, con gli studenti che si sono riuniti in cortile. Molti sono stati poi portati via dai genitori. È da un po’ di tempo che la caldaia del Pascoli fa le bizze. “E’ andata un’altra volta in blocco - spiega un docente -. Il tecnico è venuto già più volte ma evidentemente l’impianto non ce la fa più. Dopo la protesta in cortile, alcuni studenti sono entrati in classe. Ma faceva davvero troppo freddo”. “Io sono andata a riprendere mia figlia ed altre sue amiche - racconta una mamma -. Anche sabato scorso c’erano stati dei problemi. Sembrava poi che il disguido fosse risolto, invece nulla da fare.

“I tecnici incaricati dalla Città Metropolitana per la verifica del funzionamento dell'impianto di riscaldamento nell'istituto Pascoli stanno lavorando con la ditta che ha fornito le caldaie per l'individuazione del problema, che sembra legato al circuito elettronico di collegamento, e garantire così una temperatura adeguata”, fanno sapere da Palazzo Medici Riccardi. Qualche problema anche in altre scuole. All’IIs Sassetti-Peruzzi venerdì scorso gli studenti sono stati fatti uscire prima perchè il riscaldamento non funzionava. Disagi legati al freddo anche al comprensivo Carducci ed alla Montagnola, dove per ora si cerca di ovviare al problema con delle stufette elettriche.