Frecce Tricolori a Firenze: quando passano e dove vederle

Firenze, 11 febbraio 2023 – Sarà una domenica mattina speciale per Firenze. Con il passaggio delle Frecce Tricolori. La pattuglia acrobatica nazionale torna dunque nel capoluogo toscano per una giornata davvero speciale, dedicata a un fiorentino illustre.

Ovvero al regista e drammaturgo Franco Zeffirelli, di cui ricorrono i cento anni dalla nascita. Un omaggio che la città vuole fare a una sua indimenticata stella, che tanto lustro ha portato a Firenze e all’Italia nel mondo.

Una giornata articolata in diversi momenti, a cura della Fondazione Zeffirelli con la collaborazione, tra gli altri, del Comune di Firenze.

Le Frecce Tricolori passeranno sopra i cieli di Firenze alle 10.30. A quell’ora ci sarà l’intitolazione, a Zeffirelli, del Belvedere sotto piazzale Michelangelo.

Le Frecce Tricolori passeranno dunque da lì. Il piazzale Michelangelo sarà dunque la postazione migliore e più suggestiva per vedere le evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, che disegneranno in cielo il classico tricolore per omaggiare il compianto regista, eccellenza italiana.

Per vedere al meglio il tricolore e per realizzare delle belle foto anche la zona dei lungarni sarà ottima.

Le Frecce Tricolori sono in realtà comparse nei cieli di Firenze già dalla mattina di sabato 11 febbraio, quando si sono tenute alcune prove. In tanti sono rimasti a scrutare il cielo sentendo il rombo tipico e inconfondibile delle Frecce Tricolori.

L’ultima volta in cui le Frecce Tricolori hanno sorvolato i cieli di Firenze è stato nel 2020, in occasione del 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. Era il 26 maggio e Firenze fu inserita in un “tour” delle principali città italiane svolto dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale per celebrare la ricorrenza.