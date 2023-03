Frazionamento di appartamento Come regolarsi

Luca

Santarelli

Gentile avvocato, dove vivo due appartamenti sono stati frazionati rispettivamente in due e in tre unità abitative. In sede assembleare sono sorte le seguenti problematiche: la campanelliera che non può ospitare tre nuovi bottoni; le cassette postali (le attuali risalgono agli anni 40) e in ultimo la pulizia delle scale, l’uso dell’ascensore e le tabelle millesimali. Gli animi si sono infiammati e l’amministratore si è trovato impotente a sedarli. Può fornirci qualche utile consiglio? Grazie.

Gentili lettori, sono stupito che l’amministratore non abbia saputo gestire la vicenda, atteso che è molto frequente e quindi, seppur in parte di non facile soluzione, di quotidiana pratica. Veniamo ai vari problemi partendo dalle tabelle millesimali: sono parametrate al cosiddetto abitante equivalente (un coefficiente convenzionale) che non muta con il mutare del numero di unità abitative sorte con il frazionamento, muta eventualmente la manutenzione che le stesse dovranno seguire in futuro per il maggior utilizzo. Per quanto riguarda la pulizia delle scale e l’uso dell’ascensore valga lo stesso ragionamento: i millesimi di proprietà dell’originario appartamento saranno ora suddivisi tra le due e tre unità immobiliari di nuova creazione. Gli altri due problemi sono più elaborati: la campanelliera può essere sostituita con altra identica di fattezza e qualità con dei bottoni in più per ospitare i nuovi appartamenti. Per quanto riguarda invece le cassette postali o quelle attuali (le due relative agli immobili divisi) vengono condivise tra le nuove unità immobiliari oppure verrà delegato ad un artigiano il compito di crearne di nuove di paritetica qualità o integrare quelle attuali, se possibile. Il costo degli interventi alla campanelliera e alle cassette postali saranno da porre in via esclusiva alle nuove unità abitative.

Per inviare i quesiti scrivere a: [email protected]