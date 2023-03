Fratelli d’Italia in piazza con la petizione per la videosorveglianza

Continua il giro di Fratelli d’Italia per le piazze del Comune di Fiesole per la raccolta firme sulla petizione che chiede al sindaco la predisposizione dei progetti di videosorveglianza, con relativi studi di fattibilità, per poter partecipare ai bandi indetti dalla Regione Toscana per la sicurezza. Il gazebo oggi sarà alle Caldine, in piazza dei Mezzadri dalle 9.30 alle 12.30. In caso di maltempo, l’appuntamento è rinviato. "Lo scorso sabato abbiamo raccolta più firme di quelle che ci saremmo aspettati, segno che l’argomento della videosorveglianza è sentito dalla cittadinanza – dicono il coordinatore comunale di FdI Fiesole, Alessandro Monnetti, e la consigliera Alessandra Gallego (nella foto) del centrodestra –. Ed è proprio per questo che ci prenderemo tutto il tempo che serve per raccogliere il giusto numero di firme necessarie per far reagire questa amministrazione. Diversamente, questo argomento sarà uno dei punti principali del nostro programma elettorale".