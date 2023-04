Frassineti e Triberti alla sfida E sabato tocca a Benedettini

A Marradi la politica locale muove ancora le persone: e domenica, nei due appuntamenti concomitanti in programma, di presentazione delle liste e dei programmi di due dei tre candidati che si contenderanno la poltrona di sindaco, erano davvero in tanti. Se il candidato del centrodestra Stefano Benedettini si presenterà in piazza sabato prossimo, domenica scorsa si sono sfidati a distanza il sindaco uscente e candidato per il terzo mandato, Tommaso Triberti, al Mercato Coperto, e Rudi Frassineti e il suo gruppo di ‘Anima Marradi’ nello spazio all’aperto accanto all’ex-ospedale San Francesco. Triberti e la sua ‘Insieme per Marradi’ hanno fatto il pieno, incassando anche il sostegno di Eugenio Giani, presidente della Regione, venuto in Alto Mugello non solo a lodare l’operato del sindaco ma anche a portare un annuncio importante, l’imminente indizione della gara per i lavori all’ex-ospedale San Francesco.

"Tommaso – ha detto Giani - è anche mio consigliere speciale per le aree interne e i piccoli comuni, ne apprezzo la competenza e l’amore per Marradi". Presenza numerosa anche all’apertura della campagna di Rudi Frassineti. "Una serata molto partecipata – commenta al termine il candidato di Anima Marradi – siamo rimasti molto soddisfatti anche dell’attenzione verso i temi. È stato apprezzato l’approccio diverso, il percorso partecipativo che ha visto il contributo di 260 marradesi".

Paolo Guidotti