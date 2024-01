Frane Odissea San Martino . Slitta ancora la riapertura

Via Calcinaia per la riapertura se ne riparla a primavera. Dopo le festività ‘in bianco’ sono ricominciati i lavori per l’intervento di consolidamento del tratto di strada in prossimità della Chiesa di San Martino alla Palma interessato da un cedimento nei primi mesi 2023. I lavori dovrebbero terminare a cavallo tra marzo e aprile prossimi. Ancora per tre mesi dunque la frazione collinare di Scandicci avrà una sola via d’accesso.

In questo anno di stop la strada è rimasta chiusa al transito, anche se in molti sono comunque passati ignorando il segnale di pericolo e la frana che aveva interessato la strada rendendola pericolosa.

Per rimetterla a posto, secondo il quadro economico dell’intervento, il comune spenderà 260 mila euro. I lavori, realizzati in base al progetto approvato dalla Giunta la scorsa estate e redatto sulla base dei risultati dei rilievi geologici effettuati preliminarmente, sono stati organizzati con una fase iniziale relativa all’installazione di pali e tiranti; adesso nel cantiere si sta costruendo invece il muro di sostegno alla sede stradale.

Al termine dell’intervento di consolidamento sarà anche asfaltato il tratto di strada che va dalla piazza di San Martino alla Palma fino a dopo la curva interessata dai lavori, dopodiché sarà possibile la riapertura di via di Calcinaia che è interdetta al traffico, per tutelare la sicurezza dei cittadini, a seguito del cedimento della carreggiata dello scorso febbraio.

Il progetto ha fissato la realizzazione di una palificata costituita da micropali infissi in un cordolo di fondazione in cemento armato. In più sotto al manto d’asfalto sarà realizzato un muro in pietra, e di un parapetto, anch’esso da realizzare in pietra. Finite queste opere, che riguardano la messa in sicurezza della strada sarà possibile posare l’asfalto nuovo. Attualmente, a seguito del divieto di transito sull’intera carreggiata deciso in via cautelativa nei mesi scorsi di comune accordo dagli uffici tecnici dell’Amministrazione comunale e dal Comando di Polizia Municipale, e confermato per consentire la realizzazione dei lavori dallo scorso novembre, i percorsi di viabilità alternativa seguono il tragitto da via delle Fonti verso via di Rinaldi, per raggiungere via di San Martino alla Palma (per chi già si trova sulla direttrice Fonti, Valimorta e Carcheri), oppure da via San Martino alla Palma in direzione di Rinaldi (per chi già si trova a San Martino alla Palma).

Fabrizio Morviducci