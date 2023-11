Frane, cavi e elettricità. I danni del maltempo sul territorio

Non è certo la situazione drammatica di Campi Bisenzio ma anche il territorio calenzanese conta qualche danno per il maltempo. Alla lista di criticità già diffusa dopo la ‘tempesta’ del 2 novembre con le frazioni collinari più colpite si aggiungono altre voci: lo scorso lunedì, c’è stato un problema di funzionamento sulla rete telefoniche fissa e mobile a Legri a causa di una rottura di un cavo della fibra autostradale, che collegava al ripetitore locale, in corso interventi di ripristino. Tutte le frane sulla viabilità comunale sono state invece risolte, sono in corso sopralluoghi nelle zone collinari . È stato fatto un elenco di tutte le problematiche riscontrate sul reticolo idraulico, per le quali è stato chiesto al Consorzio di Bonifica un confronto per individuare le priorità. Intanto il Comune ha deciso anche di muoversi concretamente a favore delle popolazioni più colpite dall’alluvione, in particolare quella di Campi Bisenzio, convocando, per oggi, il Comitato di solidarietà costituito nei mesi scorsi per aiutare i territori dell’Emilia Romagna che promuoverà raccolte fondi e attività: "Il conto corrente resterà aperto – spiegano il sindaco e la giunta- e dai prossimi giorni organizzeremo iniziative a favore della ricostruzione sui nostri territori. Ringraziamo fin da ora i tanti cittadini e associazioni calenzanesi che si sono mossi per aiutare le comunità così duramente colpite dalla devastazione".