Flachi, malore e paura per l’ex calciatore: “Sto meglio, sono in piedi”

Firenze, 20 ottobre 2024 – "Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi": con una fato dall'ospedale pubblicata sui suoi canali social, Francesco Flachi, fiorentino, ex attaccante che ha vestito tra le altre le maglie della stessa Fiorentina e della Sampdoria rassicura i suoi tifosi circa le sue condizioni di salute dopo essere stato colpito nelle scorse ore da un principio di infarto.

Flachi, oggi allenatore della Psm Rapallo, squadra che milita nel campionato di Promozione, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Lavagna, dove si trova tuttora ricoverato. La notizia è stata confermata dal club stesso, che ha rassicurato i tifosi e i fan con un messaggio ufficiale.

"Il mister nella giornata di giovedì 17 ottobre 2024 verso le ore 17 mentre si trovava nella propria abitazione di Rapallo ha accusato un malore - si legge nella nota del club - soccorso prontamente dai Volontari del Soccorso S. Anna nonostante la difficoltosa giornata di allerta arancione è stato trasportato presso l'ospedale di Lavagna dove si trova tuttora ricoverato. Il mister ringrazia tutti per i numerosi messaggi ricevuti, la prossima settimana dopo un piccolo intervento verrà regolarmente dimesso".

Poi è stato lo stesso Flachi a rasserenare l'ambiente attraverso i suoi profili social.