Franchi, si parte dalla curva Ferrovia. Addio al tabellone di Italia ’90

I lavori per la rimozione del vecchio tabellone luminoso in curva Ferrovia – realizzato in occasione dei Mondiali di Italia 90 – hanno preso il via ieri. Il Comune ha avviato il cantiere senza alcun annuncio, conferenza stampa o evento ufficiale, per rispetto della tragedia di via Mariti. Ed è per questo che il sindaco Dario Nardella si recherà allo stadio Franchi, per verificare come procedano le prime opere di restyling. nei prossimi giorni. La previsione, si fa sapere dall’amministrazione, è concludere questa fase propedeutica entro metà marzo, dopodiché inizieranno i lavori del corpo principale dell’appalto affidato a Cobar di Barfi e Società Appalti Costruzioni di Roma.

In dettaglio, per permettere alla Fiorentina di disputare esclusivamente le partite ufficiali di campionato e coppa, garantendo al contempo l’avanzamento dei cantieri, si interverrà nel settore della curva Fiesole e in porzione dei settori Maratona e Tribuna a partire dal prossimo 1 giugno con la contestuale rimessa in disponibilità a Fiorentina della curva Ferrovia. Questa configurazione, con una capienza massima di 22mila posti, garantisce la più elevata capienza per lo svolgimento delle partite, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori di riqualificazione dello stadio. Sempre a partire dal prossimo 1 giugno la sala Gos sarà spostata nella tribuna laterale lato curva Ferrovia.

"La capienza è ben oltre il numero degli abbonati – ha sottolineato il sindaco alcune settimane fa – è oltre alla capienza dello stadio di Reggio Emilia e di qualunque altro stadio in Toscana. Il canone previsto sarà ulteriormente abbassato rispetto a quello già ridotto di questa stagione".

Il quadro economico approvato è di 151.308.000 euro. Con queste risorse, l’amministrazione comunale prevede di realizzare tutti gli interventi di restauro, riparazione e rinforzo delle strutture esistenti sottoposte a vincolo, compresi la pensilina storica, la palazzina d’onore, la torre Maratona e le scale elicoidali; tutte le opere di realizzazione delle nuove gradinate per Curva Fiesole e Curva Ferrovia, comprese le fondazioni delle cosiddette quattro mega colonne a supporto della copertura. E ancora: tutte le opere volte a realizzare i nuovi spazi destinati ad atleti e giornalisti radio-televisivi (interventi di ampliamento degli interrati dell’attuale Tribuna coperta), i nuovi servizi igienici in linea coi requisiti normativi, la riqualificazione delle sedute di qualsiasi ordine e tipo, con eccezione di quelle sulla tribuna Maratona e la copertura dello stadio a partire dal lato curva Fiesole.

Impalcature e transenne non interesseranno in alcun modo l’area del mercato lato curva Fiesole, lo skatepark, i giardini “Niccolò Galli” e i campini del centro sportivo “Davide Astori”.

A.P.