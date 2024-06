Franchi, il numero dei posti e la specifica sulla convenzione. La diatriba continua

Firenze, 20 giugno 2024 - Prosegue la diatriba tra la Fiorentina e il Comune di Firenze in merito alla vicenda dello stadio Artemio Franchi. Il club viola in serata ha diramato un comunicato nel quale informa che la prossima settimana dovrebbe tenersi il sospirato incontro con i tecnici del Comune di Firenze per capire la capienza definitiva dell'impianto, al fine di poter dare il via alla Campagna Abbonamenti. La società viola spiega inoltre i motivi per i quali è stata costretta a firmare la convenzione per l'utilizzo dello stadio per una sola stagione. "ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di martedì 18 giugno, ha inviato una richiesta formale tramite PEC al Comune di Firenze ed alla Questura di Firenze per chiedere un incontro urgente in merito ai posti disponibili allo Stadio Artemio Franchi per la prossima stagione sportiva. La Società ha la necessità impellente di conoscere quanti e quali saranno i posti realmente disponibili per poter programmare la prossima stagione ed, in particolare, la campagna abbonamenti che, a differenza della stragrande maggioranza delle squadre di Serie A, non è ancora potuta partire per via della mancanza di certezze sulle numeriche. Nel documento fornito dal Comune si parla di 24000 posti lordi, ma il Club si chiede come può essere considerato un posto lordo e, di conseguenza, quanti sono, invece, i posti netti e quindi realmente nella disponibilità del Club e dei tifosi. Il Comune di Firenze ha risposto nella giornata odierna dando disponibilità per un incontro la settimana prossima ma, nel frattempo, si perderanno ulteriori giorni preziosi mentre intanto i lavori allo Stadio Franchi continuano ad andare avanti. Il Club, inoltre, ci tiene a fare chiarezza in merito alla convezione firmata per la stagione 2024/25 e precisa che ha dovuto, per forza di cose, firmare la convenzione e, non perché fosse convinta dalla bontà e dalla fattibilità del progetto Franchi, ma perché, per ottenere la Licenza UEFA per la stagione 2024/25, come previsto dal Manuale Licenze UEFA, era necessario presentare tutta la documentazione relativa allo stadio entro il 31 gennaio 2024 e, entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2024, tutta la documentazione integrativa o supplementi di informazione. Oltre a questo, pena l'esclusione d Campionato di Serie A 2024/25 la Fiorentina, entro il termine perentorio del 4 giugno 2024, doveva presentare alla Lega Serie A ed alla F.I.G.C. il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto sportivo abituale che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2024/2025 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva. La Fiorentina avrebbe voluto firmare, ed ha chiesto più volte al Comune di Firenze, una convenzione per più anni, in maniera tale da poter programmare con maggior contezza il proprio futuro, ma dal Comune è sempre arrivata la risposta che non si sarebbe potuto andare oltre il singolo anno in quanto loro non potevano avere alcuna certezza su un orizzonte temporale superiore alla singola stagione". Alessandro Latini