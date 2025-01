Franchi, cantieri anche in Maratona. Ma le coperture ancora non ci sono

Durante una fase in cui i cantieri sembravano quasi in stallo (anche se il Comune in più di un’occasione ha ribadito che non si dono mai effettivamente fermati) le telecamere ieri, nel corso della gara tra Fiorentina e Torino, hanno evidenziato un avanzamento visibile ’a occhio nudo’ con i primi interventi in atto anche in Maratona, o meglio nella parte bassa del settore che per un terzo abbondante in questa stagion è precluso agli spettatori.

Al tempo stesso però continua a non esserci traccia di teloni o comunque di qualsivogli copertura in grado di ’mascherare’ i cantieri. Per l’ennesima volta quindi sia i tifosi viola presenti sugli spalti, poco meno di ventimila, che gli spettatori da casa hanno osservato come skyline del match, gli enormi mucchi di terra presenti nella ’vecchia’ curva Fiesole e intorno gli escavatori, altri materiali da costruzione e perfino un enorme contenitore blu simile a quelli che servono per raccogliere i rifiuti. Visibili anche transenne e teli strapazzati dal vento.

Certo non un bello spettacolo che ha ulteriormente immalinconito il popolo viola che per l’ennesima volta da poco più di un mese a questa parte ha visto la proprio squadra del quale incepparsi e non riuscire ad andare oltre al pareggio interno con il Toro. Complessivamente, insomma, non un gran momento se non fosse appunto per l’accelerata del cantiere.

Da ricordare che il Comune prevede la consegna dei lavori con il restyling ultimato (resta ancora aperto il rebus dei finanziamenti) per il 2029. La squadra non si sposterà dal Franchi e Palazzo Vecchio ha promesso alla società che in occasione della festa del centenario, agosto 2026, saranno già a disposizione almeno 35mila posti nell’impianto.