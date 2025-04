Festa grande a Bagno a Ripoli per “l'Alfiere” Francesco Pratesi

Bagno a Ripoli, 17 aprile 2024 - Festa grande a Bagno a Ripoli per Francesco Pratesi: il 18 enne di Strada, nel Comune di Greve, è stato ricevuto ieri in sala consiliare “Falcone e Borsellino” nel palazzo comunale ripolese dal sindaco Francesco Pignotti e dal sindaco grevigiano Paolo Sottani. Il diciottenne da qualche giorno è Alfiere della Repubblica. Volontario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bagno a Ripoli, il 15 maggio riceverà al Quirinale la prestigiosa onorificenza dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per essersi distinto per il suo impegno e senso civico. Unendo la sua passione per il volontariato e quella per l’informatica, Pratesi ha messo a punto un software che ha semplificato il sistema di reportistica dei servizi di emergenza. Per ora usato dalla sua associazione, è sotto ulteriore lavorazione per poter essere messo a disposizione anche degli altri enti del volontariato. Come giovane della CRI, accanto al servizio prestato ai cittadini e in particolare ai più fragili dall’età di 14 anni, Francesco da anni promuove la cultura del volontariato tra le nuove generazioni con numerose iniziative. Accompagnato dai genitori e da un gruppo di “colleghi” volontari della CRI Bagno a Ripoli, Pratesi ha ricevuto le congratulazioni dei due sindaci. Entrambi hanno definito il suo impegno motivo di orgoglio per le due comunità, un esempio per i cittadini di tutte le età. Dedica questo riconoscimento al nonno, recentemente scomparso e a cui è molto legato.