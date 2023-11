Francesco Otranto morto a 26 anni, chi era il ragazzo investito da un’auto a Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino (Firenze), 16 novembre 2023 – “Mercoledì scorso mi avevi detto ‘l’importante è che stai bene, che te la godi, quello è l’importante’. Ciao Fra! Mi mancherai”. È solo uno dei tanti messaggi di cordoglio per la morte di Francesco Pio Otranto, deceduto all’ospedale di Careggi (Firenze) dopo essere stato investito da un’auto all’alba di domenica scorsa, in via del Cantone, zona Osmannoro a Sesto Fiorentino.

Francesco, residente a Calderara di Reno in provincia di Bologna, si trovava sulla carreggiata quando improvvisamente è stato travolto da un’auto guidata da un operaio di 50 anni. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’OutletCars Firenze e nelle vicinanze di una discoteca. L’uomo si è immediatamente fermato dopo l’incidente per soccorrere il ragazzo fino all’arrivo dei mezzi del 118. Avviate le prime manovre in strada, le condizioni del giovane sono apparse subito disperate. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Careggi dove i dottori lo hanno seguito ininterrottamente per cercare di salvarlo. Purtroppo però, per Francesco non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è morto dopo due giorni di agonia.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia stradale di Firenze Nord per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. C’è una indagine in corso della procura di Firenze che sta cercando di stabilire come e perché sia avvenuto l’investimento in via del Cantone.

Francesco amava la musica. Ballare era una delle sue più grandi passioni. Così come i motori, in particolare i kart. Sui social, da Facebook a Instagram, sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa del giovane: "Se ne è andato un pezzo del nostro cuore. Riposa in pace angelo". "Quanta tristezza, mi mancherà, ci mancherai tantissimo". "Buon viaggio, arrivederci amico mio", recitano alcuni dei messaggi.