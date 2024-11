Francesco Montanari: “Violenza non più accettabile, dobbiamo essere intransigenti”

Firenze, 25 novembre 2024 – Il Pegaso de La Toscana delle Donne all'attore Francesco Montanari. La consegna del riconoscimento, da parte del presidente della Regione Toscana Giani insieme a Cristina Manetti, capo di Gabinetto del governatore, è avvenuta oggi 25 novembre nell'ambito della rassegna La Toscana delle donne.

“La violenza fa parte di quei meccanismi di incapacità relazionale dovuti all’ignoranza quasi biologica che non è più tollerabile. Credo che non sia più il caso neanche di tollerare lievi commenti, una goliardia: oggi deve esserci un’intransigenza molto forte, quando si manca di rispetto, bisogna essere intransigenti”, ha detto l’attore. Montanari, presente questa mattina in piazza della Signoria all’evento “Voci contro la violenza”, organizzato dal nostro gruppo editoriale, ha invitato a una riflessione: "Se ci mettiamo nei panni delle donne per un attimo come vivremo noi uomini? Se fosse il contrario come ci comporteremmo?".

Stasera Montanari sarà in scena al teatro Petrarca di Arezzo con la prima nazionale di "Carmen: l'ultimo incontro", con Rossella Brescia. L’attore vestirà i panni di Don Josè, mentre tra danza e parole Rossella Brescia interpreterà Carmen, personaggio femminile forte, anticonformista, tragicamente moderno. La sua modernità, si spiega in una nota, nasce dal suo slancio vitale fortissimo, dall'amore smisurato per la libertà e dal desiderio di indipendenza personale. Carmen compie un errore terribilmente attuale: accettare un ultimo incontro.

Lo spettacolo, su musiche di Bizet, è prodotto da AidaStudioProduzioni e nasce da un'idea di Elena Marazzita su testo di Debora Pioli con la regia di Marco Voleri ed ha ha il patrocinio di Amnesty Internazional Italia. Nell'ambito della Toscana delle donne la mattinata è proseguita in piazza della Signoria a Firenze, dove, sull'arengario di Palazzo Vecchio, Giani e Manetti hanno partecipato all’evento di Qn per le donne "Voci contro la violenza".