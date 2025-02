Ore d’ansia per un uomo scomparso da casa, ricerche a tappeto per ritrovare Francesco Gucci

Firenze, 9 febbraio 2024 – Ore d’ansia per un uomo di 49 anni, Francesco Gucci, scomparso dalla abitazione dei genitori ieri mattina, 8 febbraio. La famiglia vive a Rignano sull’Arno. Subito è stato attivato dalla Prefettura di Firenze il piano di ricerche persone scomparse. Si tratterebbe di un allontanamento volontario. Al momento della scomparsa l’uomo indossava un giubbotto grigio e un jeans. Ampio dispiegamento di forze per ritrovare il 49enne, in campo le forze di polizia con l’ausilio dei vigili del fuoco.