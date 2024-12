Francesca Reggiani è Spettacolare. One woman show tutto da ridere

Francesca Reggiani è la protagonista di ’Spettacolare 2024 (voce del verbo)’, scritto con Valter Lupo e Gianluca Giugliarelli, Enrica Accascina, Nicola Capogna. L’appunamento è giovedì alle 21 al teatro Puccini. Lo show si snoda attraverso folgoranti monologhi, stand up e rapide incursioni di personaggi dello spettacolo e dell’informazione (parodiati dalla stessa Reggiani), nuovi ’maîtres à penser’ di una società mediatica svuotata di senso e di valori. Con l’ausilio di video che la ritraggono in veste di alcuni personaggi dell’Italia di oggi, la Reggiani, schietta, divertente, ironica, pungente ma mai offensiva, spumeggiante vulcanica dissacratrice della contingenza, fa divertire anche le sue vittime (purché dotate di un pizzico di ironia). One-woman Show di un’attrice che sa come far sorridere sul peggio della nostra società. Sempre giovedì ma alle 19, per Laboratorio Puccini, nel ridotto del teatro, Andrea Bigalli e Leonardo Romanelli presentano ’A tavola con Dio’, una lezione spettacolo sul cibo e le religioni. Andrea Bigalli e Leonardo Romanelli affrontano insieme un argomento che caratterizza il mondo delle religioni, tra aneddoti, curiosità, cibi proibiti ed usanze che rimangono sempre

attuali. Per esempio, cosa avrà fatto il maiale di così grave per essere bandito dalle tavole di molti popoli, che per precetti religiosi non lo consumano?