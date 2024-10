Frana sulla Tosco-Romagnola, ancora disagi. Dopo i rilievi resta il senso unico alternato

La strada statale 67 Tosco Romagnola, a Lastra a Signa, resta accessibile solo a senso unico alternato. Il provvedimento è scattato venerdì, dopo il crollo di alcuni massi sulla carreggiata, dopo le piogge abbondanti del pomeriggio. La frana si è verificata al km 62+000. Nello stesso punto, già in passato, c’erano stati altri cedimenti e smottamenti, che avevano comportato limitazioni al traffico anche di lunga durata. In un caso, anni fa, il problema si verificò fra l’altro in concomitanza con il cedimento della Fi-Pi-Li, con enormi problemi logistici.

Su via Livornese, poco dopo il crollo, è intervenuto il personale della Municipale di Lastra a Signa, di Anas e dei vigili del fuoco di Firenze Ovest, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la via. È stato quindi istituito un senso unico alternato con semaforo mobile, in attesa accertamenti da parte dei pompieri e dei tecnici che sono avvenuti nella giornata di sabato. Proprio per permettere queste verifiche, la strada è stata completamente chiusa al traffico alcune ore e poi riaperta.

Al momento resta dunque percorribile a senso unico alternato, regolato da un semaforo mobile, finché non saranno effettuati ulteriori accertamenti sull’assetto e sulla stabilità della collina. La zona, d’altronde, non è nuova a queste problematiche, che si ripetono sia in questo punto che su via Vecchia Pisana, la strada fra il capoluogo di Lastra a Signa e la frazione di Malmantile. Negli anni sono stati effettuati diversi interventi tampone, ma agire sul fronte della frane non è mai semplice, vista anche la vastità del fronte interessato in questi casi, con terreni quasi interamente occupati da boschi e campi incolti. Resta ora da capire quanto tempo servirà per rimettere in sicurezza la zona e permettere la riapertura completa della strada.