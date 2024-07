Frana di Vallina, finisce l’odissea. In partenza la messa in sicurezza

Al via il secondo e decisivo lotto per la messa in sicurezza del versante della Sp 34 a Vallina. Se ne parla dal 2014, quando una prima frana a febbraio riversò terra e sassi sulla strada dei pendolari della Valdisieve.

Un’altra, ancora più grande, colpì lo stesso punto nel marzo del 2018.

I lavori per ripristinare l’evento di 6 anni fa sono stati lunghi e difficili a causa della fragilità della zona: il primo lotto si è concluso nel 2021, con relativi grandi disagi per il traffico.

Ora la Città metropolitana ha consegnato i lavori da 1,25 milioni di euro iva esclusa, finanziati dal Ministero.

Si parte col cantiere lunedì prossimo; conclusione prevista in 165 giorni, ossia il 12 dicembre. Un lungo periodo di disagi inevitabili a causa di un senso unico alternato in corrispondenza del km 7+600 per circa 100 metri: il cantiere sarà protetto da un new-jersey in cemento con una rete di protezione frangivista per salvaguardare la strada da eventuali distacchi di piccoli frammenti dal versante durante le operazioni di perforazione. Un triste déjà vu per i pendolari che durerà ben 5 mesi. Ma il periodo più difficile sarà a settembre, quando la strada verrà totalmente chiusa al traffico nelle ore centrali (nella fascia 10-16) per 4-5 giorni lavorativi per permettere l’accesso di un elicottero per il posizionamento dei montanti accoppiati alle reti delle barriere passive. I mezzi saranno tutti deviati sul fronte fiesolano.

Saranno giorni molto complessi.

Manuela Plastina