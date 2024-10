Frana della FiPiLi, capitolo chiuso. Parte la sistemazione delle strade

Era il gennaio del 2021 quando un tratto della Fi-Pi-Li, nella zona di Lastra a Signa, fu interessato da una frana. Ora, il lungo ciclo di lavori connessi a quell’episodio si avvia a conclusione, con il rifacimento di varie strade minori intorno al lago Il Chiuso che sono state toccate più o meno direttamente da cantieri. Proprio a seguito dello smottamento, infatti, partì una lunghissima serie di lavori: i primi e più rapidi per ripristinare la circolazione sulla Fi-Pi-Li, gli altri per rafforzarne i muri e i terrapieni e, infine, quelli per ripristinare lo stato dei luoghi.

Proprio in questi giorni è iniziata l’asfaltatura delle strade che hanno subito il passaggio dei mezzi pesanti del cantiere, a causa dei lavori effettuati da Avr per conto della Città Metropolitana di Firenze.

Si concluderà inoltre nei prossimi giorni l’asfaltatura e il rispristino del tratto di via di Carcheri in corrispondenza della frana, proprio davanti al lago, dove è stato riaperto il vecchio tracciato della strada (fino a oggi era presente un bypass stradale). Da lunedì 4 novembre l’intervento interesserà anche altri tratti di via di Carcheri e via di Ripalta e sarà effettuato in 5 lotti che comporteranno la chiusura alla circolazione e alla sosta dalle 8.45 alle 16.

In particolare i lavori saranno eseguiti (un lotto alla volta): in via di Carcheri dal lago Il Chiuso a via del Pollaiolo; sempre in via di Carcheri da via del Pollaiolo al parcheggio nei pressi del civico 253; in via di Carcheri dal parcheggio al civico 253 a via di Ripalta; in via Ripalta da via di Carcheri al civico 28/a; dal civico 28/a di via Ripalta a via Chiantigiana. Sarà sempre consentito il transito a eventuali mezzi di soccorso e, dalle 14.15, anche ai mezzi di Autolinee Toscane e agli scuolabus (solo per via di Carcheri). Le corse del bus 73 dalle 8.45 alle 14.15 per le zone di Marliano e Inno saranno deviate attraverso via Maremmana ed effettueranno fermate a La Luna e Ginestra