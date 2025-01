Frana all’Olmo, la riapertura a due sensi slitta ancora

Slitta ancora la sistemazione della frana dell’Olmo, sul tratto fiesolano della via Faentina, che dal 2020 costringe gli automobilisti a viaggiare a senso unico alternato regolato da semaforo. Il termine contrattuale di ultimazione era fissato per lo scorso sabato. "Tuttavia, a causa delle avverse condizioni meteo - spiegano da Città Metropolitana - l’impresa sta redigendo un aggiornamento del cronoprogramma che implicherà una richiesta di proroga del termine di ultimazione". Presumibilmente si parla della 28 aprile, come nuova scadenza per la riapertura. C’è comunque una buona notizia. In questi giorni verrà sostituito l’attuale semaforo, che regola il senso unico alternato, con un altro di tipologia più evoluta, cioè capace di programmare il tempo di attesa, nonché di rimodularlo da remoto grazie all’ausilio di videocamere, in funzione della diversa intensità dei flussi di traffico attesi durante l’arco della giornata su ciascuna delle due direzioni di marcia. Il costo complessivo dell’intervento è di 680mila euro.

D.G.