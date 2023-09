Fra Firenze e cuore: Mostra Joana Vasconcelos anti stereotipi Uffizi L'esposizione "Between Sky and Heart" dell'artista portoghese Joana Vasconcelos, che unisce mito, storia e tradizione con ironia e irriverenza, sarà ospitata dagli Uffizi dal 4 ottobre al 14 gennaio. Un'occasione per dialogare tra opere di artisti vivi e morti, in uno spazio che cancella il tempo.