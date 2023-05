Firenze, l’abbraccio dei tre bambini sotto il glicine: ecco la foto simbolo dell’amicizia

Firenze, 9 maggio 2023 - Tre bambini si abbracciano sotto la pergola del glicine di Villa Bardini e il viola della maglia della loro squadra, la Fiorentina, dialoga con il viola del fiore. È questa la foto che ha vinto il contest fotografico Sottoilglicine dedicato quest’anno al tema dell’amicizia. La community di Villa Bardini ha accolto con il consueto entusiasmo il momento della fioritura del glicine che si trova sulla pergola del Giardino Bardini, affacciata su uno dei panorami più spettacolari di Firenze.

La fioritura è salutata tradizionalmente sui social da un tripudio di fotografie e la pergola è diventata un simbolo della villa riconosciuta in tutto il mondo. Per valorizzare gli scatti più originali e belli Fondazione CR Firenze, in collaborazione con il suo soggetto strumentale Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, che gestisce il complesso di Villa Bardini, ha ideato il concorso aperto a tutti, quest’anno alla terza edizione.

I partecipanti al contest 2023 hanno pubblicato dal 20 aprile al 2 maggio su Instagram i loro scatti #Sottoilglicine con la loro interpretazione dell’amicizia che, nel linguaggio dei fiori, secondo una tradizione orientale, è simboleggiata proprio dal glicine. Le cinque foto finaliste scelte dalla giuria del concorso sono state condivise sul profilo Instagram di Villa Bardini per la votazione pubblica, che si è svolta lo scorso fine settimana.

La foto che ha conquistato più like (oltre mille voti) è stata quella di @suzanaturkaj. La sua autrice riceverà un ingresso gratuito, per due persone, al Giardino e alle mostre di Villa Bardini per tutto il 2023. Le cinque foto finaliste saranno esposte negli spazi di Villa Bardini.

