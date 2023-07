Fossati acquisisce l’Aglianese "Vogliamo vincere il campionato"

Cambio al vertice dell’Aglianese. La proprietà del club neroverde della provincia di Pistoia passa dalle mani di Angelo Perriello a quelle di Fabio Fossati (foto), che con il suo Gruppo AF Costruzioni, sede a Calenzano, ha acquistato il 90% del pacchetto societario. "L’obiettivo è vincere il campionato e andare in serie C" le prime parole del neo-presidente, imprenditore fiorentino di 43 anni. La notizia dell’acquisizione è stata diffusa nel pomeriggio di ieri con una nota: "L’ Aglianese Calcio 1923 è lieta di informare che è stato definito il preliminare per il passaggio di proprietà del 90% del pacchetto societario da L’Arte dello Sport srl alla Financial Consulting Advisory srl, supportata da Gruppo AF Costruzioni spa – si annuncia –. L’obiettivo principale del nuovo assetto societario è quello di fornire nuova linfa all’intera area sportiva e un nuovo management al club, dando così continuità al percorso intrapreso da L’Arte dello Sport srl. L’obiettivo – prosegue la nota – è costruire una società più strutturata e più solida che possa portare in alto i nostri colori e la nostra gloriosa società nell’anno del centenario, e che possa ambire ad un campionato da vertice".

Inizia dunque l’era di Fabio Fossati e del Gruppo AF, realtà di Calenzano che si occupa di costruzioni e che in particolare, negli ultimi anni, si è concentrata sulle opere di ristrutturazione energetica. Fossati nelle scorse settimane aveva provato invano a prendere la Pistoiese, ma dopo il no dell’attuale proprietà ha dirottato le sue attenzioni sull’Aglianese, chiudendo rapidamente la trattativa per rilevare il club neroverde. "Sono soddisfatto ed emozionato – ha raccontato Fossati, che con la sua azienda è già official partner della Fiorentina – l’ambizione è grande, non nascondo che vogliamo provare a vincere il campionato e andare in serie C".

Alessandro Benigni