Forza Italia s’irrobustisce: "E ora 100 nuovi vigili"

Due nuovi candidati in lista per il Consiglio comunale e altre sei idee per il programma di governo del centrodestra, che si aggiungono alle 73 già portate in dote alla coalizione. I due nuovi candidati che correranno per Palazzo Vecchio sotto le insegne di Forza Italia sono la presidente delle camere civili di Firenze, Francesca Cappellini e il tassista Alberto Del Sarto (nella foto con Stella). "Firenze è una città insicura - ha sottolineato Cappellini -. Per questo proponiamo l’assunzione di 100 nuovi vigili urbani, la creazione di 50 distaccamenti della polizia municipale sul territorio, dieci per ogni quartiere, usando anche i fondi sfitti di proprietà dell’amministrazione comunale, l’istituzione di un servizio civile contro il degrado.

"L’altro grave problema della nostra città, sono la mobilità e il traffico - ha spiegato Del Sarto con Stella -. Qui abbiamo elaborato tre nuove idee: il raddoppio degli attuali 27 chilometri di corsie preferenziali, la rimozione di pali e verghe della tramvia per consentire ai tassisti di viaggiare anche lungo sui binari e una nuova organizzazione del traffico a Santa Maria Novella".