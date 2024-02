Forza Italia sceglie. Piergiorgio Finocchietti

Nuovo coordinatore per Forza Italia Scandicci. Il responsabile provinciale Paolo Giovannini, ha individuato il nuovo commissario cittadino. Si tratta di Piergiorgio Finocchietti; il ringraziamento è andato a Matilde Tasselli che ha guidato il partito fino a ieri. Con questa nomina Forza Italia vuole dare ai cittadini di Scandicci un nuovo riferimento politico, in grado di traghettare il partito verso le amministrative. "Sono onorato della fiducia che il Coordinatore Provinciale Paolo Giovannini mi ha concesso – ha detto Finocchietti – e lo ringrazio. Forza Italia a Scandicci può contare su un gruppo di militanti capaci e motivati e tutti insieme potremmo far rivivere una nuova stagione di successi al partito a livello locale".