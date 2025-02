Forza Italia cambia la segretaria. Nominata Tatiana Passerotti

È Tatiana Passerotti la nuova segretaria comunale di Forza Italia per il Comune di Lastra a Signa. Residente sul territorio da quasi trent’anni, laureata in economia e commercio, sposata e con due figli, in quest’ultima tornata di elezioni comunali si è candidata come consigliera comunale, risultando fra i più votati nella lista. "Sono felice di questa scelta – ha dichiarato il segretario provinciale azzurro, Paolo Giovannini – il coordinamento di FI del Comune di Lastra a Signa, ha come obiettivo aggregare nuovi simpatizzanti e militanti per costruire una comunità politica di qualità tesa a promuovere i valori fondanti del partito nell’interesse dei cittadini e delle imprese del territorio".

"Sono onorata della fiducia che i membri del coordinamento comunale mi hanno dato – ha detto Tatiana Passerotti subito dopo la nomina – e li ringrazio. Forza Italia, a Lastra a Signa, può contare su un gruppo di militanti capaci e motivati e, con gli altri responsabili dei comuni vicini, potremmo far rivivere una nuova stagione di successi al partito a livello locale". "Con questa elezione - si legge in una nota - Forza Italia vuole dare ai cittadini di Lastra a Signa un riferimento politico, in grado di rappresentare e interpretare le esigenze della cittadinanza e delle attività produttive della zona, attraverso un approccio democratico e liberale alla gestione della pubblica amministrazione".