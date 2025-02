Forza Italia a congresso. Lanzi candidato unico

Forza Italia Scandicci va a congresso. Appuntamento domenica dalle 10 a mezzogiorno nella saletta interna dell’Aurora in via San Bartolo in Tuto. Gli iscritti cittadini del partito, arriveranno a scegliere il coordinatore cittadino forti di una mozione unitaria che punta sul 49enne Marco Lanzi. Alla presentazione del congresso e del candidato, svoltasi ieri mattina, era presente il coordinatore regionale e capogruppo in Regione di Forza Italia, Marco Stella. "La presidenza del congresso – ha detto Stella – è stata affidata a uno dei rappresentanti storici del partito in città ovvero Giuseppe Punturiero. Lo ringraziamo per l’atto di generosità con il quale ha aperto a nuove energie per la gestione della Forza Italia del Futuro. Partiamo con la campagna elettorale per le regionali, ma il percorso che comincia domenica punta alle prossime amministrative". "Mi ritengo un riformista liberale – ha detto Lanzi che fino alle scorse amministrative è stato vicino a Italia Viva - mi sono ritrovato nei valori di Forza Italia e ho accettato di contribuire alla crescita del movimento a Scandicci. Sono nato e cresciuto a Scandicci, promuoverò una campagna di ascolto nelle aziende che hanno bisogno di un sostegno in questo momento difficile così come mi impegno a far tornare ancora di più il partito in mezzo alle persone, alle famiglie". Anche se il voto di domenica, con una unica mozione, è una pura formalità, con la nomina formale, Lanzi diventerà un interlocutore per quanto riguarda i rapporti interni all’opposizione di centrodestra che al momento è rappresentata in consiglio solamente da Fratelli d’Italia.