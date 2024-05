Fortis, si cambia. Bandinelli presidente

La lunga storia d’amore con la Fortis Juventus 1909 si è conclusa. Dopo dodici anni di presidenza Riccardo Borselli lascia la gloriosa società di calcio di Borgo San Lorenzo, con tanti trionfi e con svariati trofei messi in bacheca. Gli subentra Alessandro Bandinelli, imprenditore fiorentino, presentato l’altro ieri durante una serata di calcio a ’Vivi Lo Sport’, manifestazione mugellana che si svolge ogni anno. Nella serata del cambio della guardia, le prime parole pronunciate dal nuovo numero uno della Fortis sono tutte rivolte a Riccardo Borselli per l’ottimo lavoro svolto in tutti questi anni della sua presidenza.

"Cercherò di eguagliare questo ottimo lavoro del mio predecessore – ha dichiarato il nuovo numero uno della società biancoverde – se non addirittura di fare meglio, realizzando un nuovo progetto tecnologicamente all’avanguardia che sarà anche di ausilio dei tecnici. Sarà una Fortis Juventus sicuramente vincente e già ci stiamo lavorando. Chiediamo ai tifosi di starci vicino – ha concluso nel suo saluto il nuovo presidente Bandinelli – in quanto assicuriamo il nostro massimo impegno per riportare la società di calcio ai livelli che merita".

Dunque, la palla ora è passata in mano al nuovo presidente Bandinelli che ha promesso di far tornare la compagine biancoverde più in alto possibile Un progetto calcistico innovativo, avendo come obiettivo quello di indirizzare più tifosi e famiglie verso il calcio. Qualcuno già si chiede se ci saranno sostanziali cambiamenti anche nei rapporti con le singole società limitrofe e con l’amministrazione comunale. Inoltre, nei prossimi giorni il nuovo presidente Bandinelli metterà sicuramente mano anche al progetto relativo all’area area tecnica della Fortis prima squadra e di tutto lo staff del settore giovanile. Un lavoro complesso ma necessario per far partire la nuova stagione 2024-25 nel migliore modo possibile. Così sapremo se l’allenatore Nicola Magera e il direttore sportivo Paolo Banchi faranno ancora parte.

Giovanni Puleri