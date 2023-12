Fortezza-San Marco, lavori di notte. Scatta la posa dei binari sui viali

Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. Da oggi è in programma l’asfaltatura di viale Lavagnini: i lavori saranno effettuati in orario notturno (21-5) fino a venerdì 15 dicembre con restringimenti di carreggiata tra via Bonifazio Lupi e piazza della Libertà (direttrice verso la piazza). Nelle fasi iniziali sono previsti anche restringimenti di carreggiata in via Duca D’Aosta e via delle Mantellate.

Da mercoledì 13 a venerdì 15, dalle 22 alle 5, sarà poi interrotta la circolazione in via degli Arazzieri, tra piazza San Marco e via San Gallo. Intanto, proseguono anche le operazioni di posa dei binari nel tratto di viale Lavagnini da via Poliziano verso via Leone X con restringimenti di carreggiata. Dalla questa settimana i provvedimenti saranno in vigore da oggi a giovedì 14 dicembre, lunedì 18, mercoledì 20 e giovedì 21 in orario 20-24 mentre venerdì 15 dicembre l’orario dei lavori sarà 21-24.