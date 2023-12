Fortezza-Libertà-San Marco. Da stasera scatta l’ampliamento del cantiere della tramvia

Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. Dalle 21 di stasera scatta l’estensione del cantiere di via La Pira in via La Marmora fino a via Venezia con incrocio con via Micheli sempre percorribile per il traffico veicolare. Per quanto riguarda la viabilità in ingresso in piazza San Marco non ci sono modifiche, cambia invece la direttrice di uscita verso i viali di circonvallazione. Da piazza San Marco i veicoli utilizzeranno via Cavour svolteranno in via Micheli e proseguiranno in via Gino Capponi per poi rientrare sui viali. Oppure via Cavour-via Venezia e proseguire in via San Gallovia Duca d’Aosta sempre verso i viali.