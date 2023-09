Fortezza da Basso: spacciatore di nuovo in manette dopo venti giorni

Firenze, 22 settembre 2023 – Arrestato per la seconda volta in meno di un mese e per lo stesso reato: spaccio. Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella, hanno arrestato in flagranza di reato (per la seconda volta) un trentenne marocchino ritenuto responsabile per l'ipotesi del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si trovava nei pressi dei giardini della Fortezza da Basso quando i militari hanno notato l’uomo, con uno zaino sulle spalle e in sella ad una bicicletta, girovagare con un atteggiamento circospetto e irrequieto.

Dal canto suo, l’uomo quando ha visto i carabinieri ha accelerato il passo. I militari, insospettiti, lo hanno inseguito e dopo poche centinaia di metri sono riusciti a bloccarlo e a perquisirlo. Addosso il 30enne aveva tre panetti di hashish del peso complessivo di 250 grammi e 570 in banconote di piccolo taglio. Il fermato, un 30enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell'ordine nonché già arrestato dai carabinieri per lo stesso reato il 30 Agosto e quindi nemmeno un mese fa, è finito di nuovo in manette.