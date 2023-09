Droga: arrestato un giovane. Stava entrando al Decibel Open Air

Firenze, 11 settembre 2023 – Voleva entrare al Decibel On Air per spacciare droga. Ma per fortuna gli è andata male. Un 27enne è stato arrestato ieri dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio dopo essere stata fermato durante i controlli per l'accesso e il filtraggio dei partecipanti all’evento musicale svoltosi in via Lucchese a Sesto Fiorentino.

Il giovane, di origine albanese, si sarebbe presentato ai varchi visibilmente agitato: una volta perquisito, è stato trovato in possesso di 63 involucri confezionati di eroina, 18 di cocaina e 34 di ketamina del peso complessivo di circa 55 grammi.

Un altro arresto per droga è stato effettuato sempre dai carabinieri ieri verso le 14.30 in via Lungo L'Affrico, all'interno dei giardinetti. Ad attirare l'attenzione dei militari un giovane, un 23enne tunisino, che si trovava accovacciato vicino a una siepe. Quando i carabinieri gli si sono avvicinati, ha fatto cadere un calzino bianco ed ha poi tentato di raggiungere la bici. Ma non ce l’ha fatto ed è stato fermato dalle forze dell’ordine, che nel calzino hanno trovato 14 dosi di cocaina, mentre nello zainetto 5 grammi di hashish e 85 euro, per gli inquirenti probabile frutto dello spaccio. Per il 23enne è scattato l'arresto.