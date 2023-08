Firenze è al primo posto per consumo di eroina, si impenna l’uso della ketamina

Firenze, 3 agosto 2023 - Fiumi di droga. Firenze è la prima città in Italia per consumo di eroina. Tra il novembre 2020 e l’aprile 2022 risulta in salita il consumo di questo stupefacente, ma cresce anche il consumo di ketamina (da 8 a 18 mg).

Il dato ben poco rassicurante emerge dalla mappatura dei consumi di droga nelle città italiane realizzata dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, grazie a uno studio finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio e i cui risultati sono stati pubblicati nella Relazione Annuale al Parlamento.

"Il progetto Acque reflue - spiega Sara Castiglioni, capo del laboratorio di Indicatori Epidemiologici Ambientali del Mario Negri - ha sviluppato una rete di rilevamento che ha incluso 33 città di 20 regioni. La metodica analizza i residui metabolici delle sostanze stupefacenti nelle acque urbane arrivate ai depuratori, per stimare le sostanze vengono consumate dalla popolazione".

Nel periodo analizzato, a Firenze salgono il consumo di ketamina, cocaina, cannabis ed eroina. Nel capoluogo toscano, la sostanza più utilizzata è la cannabis. Nell’aprile del 2022 i dati ci dicono che sono state consumate 45,5 dosi al giorno, ogni mille abitanti. Per la cocaina, siamo a 14,3 dosi, sempre ogni mille abitanti.

Le ricerche hanno permesso di rilevare anche il consumo di nuove sostanze psicoattive. L'uso della ketamina si riscontra in quasi tutte le città analizzate con una media di 5 mg al giorno per 1.000 abitanti e consumi medi sopra della media in alcuni capoluoghi tra i quali Firenze oltre a Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia. I consumi medi di metamfetamina sono costanti e con valori più elevati a Roma. "Quanto all'ecstasy (Mdma), dopo il calo del 2020 - aggiunge Castiglioni - si nota un aumento nell'autunno del 2021 probabilmente in concomitanza con la riapertura delle discoteche dopo lo stop per la pandemia Covid".