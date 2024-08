Foro Boario, cambio look più vicino: "Strade pronte entro novembre"

Si lavora all’area feste del Comune di Borgo San Lorenzo, l’area del Foro Boario, destinata a cambiare volto, con un intervento approvato un paio di anni fa dall’amministrazione comunale per riqualificare l’intera zona, e per il quale sono stati ottenuti fondi Pnrr per oltre 3 milioni 100 mila euro.

Al Foro Boario sono previsti tre lotti e tre distinti cantieri: da una parte con la demolizione del vecchio e ormai fatiscente edificio in legno utilizzato come ristorante e bar, che verrà sostituito da un edificio polivalente; poi con la sistemazione di tutta l’area, con parcheggi, aree verdi e per attività sportive e di spettacolo; e con lo spostamento dell’attuale strada. Così si è già iniziato a demolire il ristorante e adesso si è avviato il lavoro anche per quello è il lotto 1, ovvero la realizzazione del nuovo tracciato stradale.

È l’opera più delicata e di maggiore impatto. Intanto prevede l’abbattimento di numerosi alberi, undici grossi tigli, diversi dei quali sono già a terra. In una nota l’amministrazione comunale rassicura: è un intervento "inevitabile e che sarà comunque ampiamente compensato attraverso la ricollocazione nella stessa area di un numero complessivo di 45 alberi nel solo lotto 1: 9 frassini, 5 tigli, 11 peri e 20 gelsi. Questi ultimi andranno a costituire la barriera verde sulla delimitazione del giardino della scuola materna Arcobaleno": la nuova strada infatti lambirà la scuola dell’infanzia.

Altro elemento d’impatto causato dai lavori sarà la chiusura della strada: non sarà infatti transitabile via Caduti di Montelungoche attraversa il Foro Boario e che collega via degli Argini con via Brocchi. Da via degli Argini ci si dovrà dirigere in piazza del mercato verso via Brocchi e dopo il ponte sulla Sieve non si potrà più andare verso i Bastioni, ma utilizzare le altre strade. L’impegno era di fare i lavori prima che riaprissero le scuole per evitare di aggiungere congestionamento. Si conta comunque – lo ha dichiarato l’amministrazione – di aver riaperto viabilità e parcheggi entro novembre. Oltre ad aver messo in funzione le motoseghe sugli alberi presenti, si è anche iniziata la demolizione della piattaforma in cemento dell’ex area camper.

Paolo Guidotti