Formiche all’asilo nido, il Comune corre ai ripari Incaricata una ditta specializzata in disinfestazione

Invasione di formiche all’asilo nido Panda. Un esercito di piccoli insetti neri era diventato ospite fisso della struttura per l’infanzia di via de Gasperi. La situazione richiedeva un intervento urgente e il Comune si è mosso subito. A seguito della segnalazione, l’amministrazione comunale ha cercato immediatamente una ditta specializzata che potesse effettuare la necessaria disinfestazione. La soluzione di affidarsi a una ditta esterna è stata obbligata dal fatto che il comune valdelsano non è dotato di personale proprio formato e competente per lo svolgimento di questo tipo di attività. L’impresa incaricata di eliminare il problema è la Blitz disinfestazioni srl di Montelupo Fiorentino, che ha già svolto, con ottimi risultati, servizi analoghi per il comune di Castelfiorentino. L’impegno di spesa per le casse comunali non è oneroso. Il servizio completo verrà a costare 366 euro e sarà ultimano nell’arco di dieci giorni. L’asilo Panda insieme alla scuola dell’infanzia De Gasperi saranno anche oggetto di lavori di adeguamento antisismico: un intervento da 205mila euro. Per il prossimo anno educativo le iscrizioni sono già aperte. Le famiglie residenti hanno tempo fino al 31 maggio per iscrivere i loro bambini nati negli anni 2020, 2021 e 2022. La domanda va presentata online. Sul sito del comune, il link per accedere alla piattaforma e le informazioni necessarie.