Fondo affitti azzerato dal Governo. Il Comune coprirà una parte del taglio

Fino a venerdì 24le famiglie di Bagno a Ripoli possono richiedere un contributo per l’affitto . La misura vuole prevenire le morosità e i conseguenti sfratti. La richiesta per il contributo ad integrazione del canone, si può fare solo online sul sito del Comune e possono presentarla coloro che hanno Isee sotto i 32.048,52 euro e per i quali l’incidenza dell’affitto non sia inferiore al 24% o al 14% del valore Ise. Per informazioni sul bando , i cittadini possono rivolgersi all’Urp o al servizio socio-assistenziale. Se il governo ha azzerato il fondo affitti, il Comune ha deciso di mettere di tasca propria 50 mila euro in più rispetto ai 20 mila euro solitamente stanziati in aggiunta a quanto arrivava dallo Stato. Circa 10 mila saranno finanziati dalla Regione, dunque i cittadini residenti di Bagno a Ripoli potranno accedere a un fondo affitti totale da 80 mila euro, molto meno rispetto ai 144 mila che erano stati stanziati nel 2022. L’anno scorso ne avevano usufruito 142 famiglie. Facile immaginare che quest’anno, per cercare di aiutare più persone possibile, verranno erogate cifre minori procapite. "Nonostante il nostro sforzo potremo disporre della metà di fondi rispetto allo scorso anno – conferma il sindaco Francesco Casini – e dovrà essere rivista l’entità degli aiuti, ma faremo di tutto per dare risposta anche stavolta a tutte le richieste".