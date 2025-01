Fondazione Verrazzano. Trasferta a New York per il premio Da Vinci

Dal Chianti all’America. Proprio come Giovanni da Verrazzano. La Fondazione intitolata al navigatore ha ricevuto tutti gli onori a New York, nell’ambito degli eventi dell’Italian Heritage and Culture Committee di New York. Protagonista è stato Luigi Cappellini, presidente della Fondazione Giovanni da Verrazzano, che ha ricevuto il premio Leonardo da Vinci dall’Italian Heritage and Culture Committee of NY. Il cuore delle celebrazioni è stata la Morgan Library, custode del Codex Cellere, manoscritto di Verrazzano che descrive le tappe del viaggio. Presenti il direttore della Morgan Library, Colin B. Bailey, il console d’Italia a New York, Fabrizio di Michele, il presidente della IHCC New York, Joseph Sciame, la coordinatrice dell’evento, Nancy Indelicato e Anna Malafronte, presidente dell’Italian Welfare League, oltre a David M.Carr del New York City Council, rappresentante del distretto di Staten Island. All’Istituto Italiano di Cultura è stato proiettato il documentario "Verrazzano, Navigatore e Gentiluomo", mentre Luigi Cappellini ha ricevuto il prestigioso premio Wind of Europe International Award.