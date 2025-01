Fondazione Rosselli, il 22 gennaio il dibattito sull'autonomia differenziata

Firenze, 17 gennaio 2025 – Si intitola “La sentenza della Corte Costituzionale” il secondo appuntamento dei colloqui della Fondazione Circolo Rosselli, in programma il 22 gennaio alle ore 17.30 allo Spazio Rosselli, in via degli Alfani 101/r. Dopo il focus su “La questione salariale”, il 22 gennaio si commenta la sentenza della Corte Costituzionale in tema di referendum sull'autonomia differenziata: interverranno Marcello Cecchetti e Andrea Pertici. Giovanni Tarli Barbieri parlerà delle prospettive del regionalismo. A moderare sarà il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini. L'ingresso è gratuito: per informazioni è possibile mandare una mail all'indirizzo [email protected]. “ La Fondazione Circolo Rosselli - ha dichiarato Spini - intende svolgere una serie di colloqui sui principali problemi italiani, interpellando personalità anche di visioni diverse tra loro, ma con lo scopo comune di far avanzare la situazione politica, economica e sociale del paese nell'ambito dei principi e dei valori della nostra Costituzione. Il secondo argomento che affrontiamo è quello dell'articolazione regionale della nostra Repubblica, i suoi riflessi sulle macroaree del paese, gli appuntamenti che ci aspettano in questo campo sono momenti cruciali del 2025 che ci attende”.