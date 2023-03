Fondazione CR Firenze non rallenta

Oltre 8,2 milioni in arrivo a 222 associazioni e realtà del Terzo settore. Sono quelli che Fondazione Cr Firenze ha assegnato attraverso cinque bandi lanciati a ottobre per contributi destinati a progetti per donne e minori, disabilità intellettiva, disabilità motoria, anziani e welfare in generale. Sono state 264 le richieste provenienti dalla MetroCittà di Firenze e dalle province di Arezzo e Grosseto, che sono state accolte all’80%, con una media di sostegno del 41% rispetto al contributo richiesto. Tante le realtà del territorio fiorentino che riceveranno le risorse per portare avanti progetti di solidarietà. Solo per citarne alcune: la Comunità di Sant’Egidio che lotta contro la povertà offrendo assistenza e cura, il Banco Alimentare che ogni giorno mette a disposizione pasti caldi ai bisognosi, l’Associazione Toscana Tumori con il suo progetto di di assistenza in ambiente familiare per i malati di cancro under 40. Ma anche la Fondazione Bacciotti, con il progetto per la riabilitazione pediatrica nel centro Don Gnocchi, e l’associazione Pane Quotidiano. In dettaglio, sono 210 realtà del Terzo settore che beneficeranno di 4,75 milioni di euro stanziati dal cda di Fondazione CR Firenze a cui si aggiungono le erogazioni alle istituzioni (File, Oda, Fondazione case a uso indigenti, Artemisia, Villa Lorenzi Caritas e Amici Buonomini di San Martino) e i progetti con partner (Foemina, Diocesi Grosseto, Fondazione Il Sole, Misericordia Empoli, Fondazione Casa Marta) o promossi dalla Fondazione che pesano altri 3,5 milioni sul territorio, per oltre 8,2 milioni destinati alla solidarietà.

mo. pi.