"Focus sui restauri delle opere di Pier Francesco Foschi: evento alla Galleria dell'Accademia di Firenze"

Il 4 marzo (dalle 15) alla Galleria dell’Accademia di Firenze, si terrà un pomeriggio di studi, realizzato in occasione della prima mostra monografica in Europa dedicata a Pier Francesco Foschi (1502-1567) pittore fiorentino, in corso presso il museo. Sarà un focus sui restauri che sono stati eseguiti su alcune opere dell’artista, resi possibili proprio grazie a questa esposizione. I restauri sono stati preziosissimi per approfondire la conoscenza del pittore e hanno permesso di riscoprirne alcuni dipinti religiosi, anche quelli non esposti in questo contesto, valorizzandoli e rendendoli nuovamente leggibili. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Cecilie Hollberg, direttore della Galleria. Al termine si potrà visitare la mostra.