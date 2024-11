Florence Vintage Market, 10mila capi d’abbigliamento per aiutare i malati seguiti da File

Firenze, 4 novembre 2024 - Diecimila capi d’abbigliamento, e poi accessori e arredi per la casa. Torna il Florence Vintage Market, il mercato di abiti e accessori vintage il cui intento è raccogliere fondi in favore delle persone gravemente malate assistite dalla Fondazione File (Fondazione italiana di leniterapia). Appuntamento da venerdì 8 a domenica 10 novembre, con orario 11-18, nelle prestigiose stanze di Palazzo Corsini. Si accede al Palazzo con ingresso libero da Lungarno Corsini 8. All’interno viene offerta una vasta selezione di abiti da donna e uomo di alta qualità, ma anche accessori per la persona e per la casa. Tutti rigorosamente vintage e generosamente donati da tanti cittadini e cittadini che scelgono di metterli a disposizione dell’evento. Grazie all’ultima edizione, quella dello scorso maggio, è stato possibile raccogliere circa 50.000 euro. Per avere maggiori informazioni sui Vintage Market, chiamare lo 0552001212 (numero attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 16.30; il venerdì dalle ore 9 alle 15).