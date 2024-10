Florence Guitar Festival. Riflettori puntati su chitarre e maestri

Torna Florence Guitar Festival, settima edizione organizzata dal Centro Studi Musica e Arte, che si svolge da oggi al 13 ottobre, al Mad – Murate Art District (piazza delle Murate), in collaborazione con l’Associazione italiana delle scuole di musica (AIdSM).

Sotto la guida del direttore artistico Ganesh Del Vescovo, il festival dedicato al mondo delle sei corde ospiterà, fra i vari appuntamenti, i concerti con grandi interpreti della chitarra, la mostra di liuteria, le lezioni magistrali ’Incontri con il Maestro’, i concorsi internazionali ’Alvaro Company’ rivolti alla scoperta dei giovani talenti, la rassegna con gli studenti di tutte le età e livelli provenienti dalle scuole medie, scuole di musica e licei musicali del territorio. Quattro giorni intensi e pieni di attività, di occasioni per conoscere i migliori giovani interpreti sulla scena internazionale e i grandi musicisti, spesso anche compositori, che eseguono brani recenti e spesso in prima esecuzione assoluta.

"Il Florence Guitar Festival – spiega Stefania Di Blasio, del Centro Studi Musica e Arte di Firenze – è un’occasione di formazione e crescita personale grazie alle numerose iniziative ad ingresso libero, gli Incontri con il maestro in cui i protagonisti raccontano la propria storia, il proprio percorso, la propria metodologia dando consigli e suggerimenti, il proprio rapporto con la musica e la nascita della passione che li ha portati alla scelta di dedicarsi all’arte e alla musica". Il festival nasce, infatti, per essere una manifestazione inclusiva e trasversale accogliendo bambini, ragazzi, famiglie, adulti e anziani, ed è frequentato anche da numerosi stranieri che arrivano a Firenze per partecipare alle fasi finali del concorso internazionale intitolato ad Alvaro Company, per esibirsi nei Concerti premio e per seguire i numerosi appuntamenti in programma. Tutto il programma: www.florenceguitarfestival.it.

O.Mu.