Flavescenza dorata: il 15 marzo convegno di Confagricoltura all’auditorium Antinori

Firenze, 14 marzo 2023 - La Flavescenza dorata è una problematica che desta grande preoccupazione agli operatori del settore vitivinicolo, vista anche la diffusione crescente che rischia di compromettere il potenziale viticolo di interi areali di produzione in Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, che sono ad oggi le zone viticole più colpite. Anche in Toscana sono stati segnalati di recente nuovi focolai.

Negli ultimi anni si è verificata una preoccupante recrudescenza e un aumento dell’incidenza della fitopatia per molteplici cause, fra cui la difficoltà a contenere l’insetto vettore, dovuta anche alla presenza di superfici vitate incolte che di fatto fungono da serbatoi di infezione. I produttori sono particolarmente allarmati per le conseguenze che il mancato contenimento di questa fitopatia potrà avere sulla viticoltura nazionale, in considerazione anche dei danni economici già causati dalla Flavescenza sono sempre più ingenti e insostenibili non solo dai singoli, ma anche dal sistema vitivinicolo locale interessato.

Ad intervenire al convegno, oltre ai presidenti di Confagricoltura Toscana e l’Union Agricoltori di Firenze, saranno Elisa Angelini del CREA Viticoltura ed Enologia; Claudio Ioriatti e Mario Pezzotti del Centro di Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach; Federico Castellucci, presidente della FNP Vino di Confagricoltura; il presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Mirco Carloni; il direttore generale del Crea Stefano Vaccari e Stefania Saccardi, assessore all’Agricoltura della Regione Toscana. A concludere i lavori saranno il Presidente Confagricoltura Massimiliano Giansanti e il sottosegretario al Masaf Patrizio Giacomo La Pietra.