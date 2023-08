Firenzuola, Uniti per la "Cena della Misericordia" in Piazza Agnolo

Firenzuola torna in piazza per la più grande iniziativa di solidarietà dell’anno. E’ la "Cena della Misericordia", giunta alla sua 33ª edizione. Una manifestazione che vede la collaborazione di tutte le realtà sociali ed economiche firenzuoline, dai commercianti a tutte le società sportive del capoluogo e delle frazioni, dal Comune al Gruppo alpini, dall’Associazione Carabinieri alla Pro Loco. Tutti insieme per sostenere la Misericordia e le sue importanti attività sociali e sanitarie. Quest’anno parte del ricavato andrà alle comunità di Piancaldoli, Coniale e zone limitrofe, colpite dall’emergenza frane in maggio. E’ possibile prenotarsi anche oggi, presso la Misericordia, tel. 055 819752. Ritrovo oggi dalle 19.30 in piazza Agnolo, riempita di tavoli – per mille persone e oltre. Non mancherà la musica del vivo, con la band "Luis & the Moochers" e i brani degli anni ’60, ’70 e ’80.