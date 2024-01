Firenze, l’assessore Giorgetti: “Zone 30 km/h hanno benefici”

Firenze, 19 gennaio 2024 - “L’Amministrazione comunale è sempre disponibile al confronto anche se ritiene che i benefici delle ‘zone 30’ per la sicurezza stradale, e quindi per l’incolumità e la vita dei cittadini, siano sempre superiori a qualche piccolo sacrificio di chi si muove in città”. È quanto dichiara l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti replicando al capogruppo della Lega Federico Bussolin in merito alle ‘zone 30’. “L’Amministrazione comunale ad oggi ha studiato le problematiche della viabilità e non ha istituito niente di ‘generalizzato’ – spiega l’assessore Giorgetti -. Al contrario è intervenuta sulla rete della viabilità dove la limitazione era necessaria per la presenza di aree residenziali con numerose intersezioni. Non ci siamo limitati a installare soltanto la segnaletica per il limite “30” ma abbiamo anche eseguito interventi infrastrutturali, come l’allargamento dei marciapiedi, il restringimento della sezione stradale, l’arretramento e la riduzione della lunghezza degli attraversamenti pedonali, che hanno dato ottimi risultati”.