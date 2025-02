Firenze, nel Villaggio Novoli-Senior Housing aprono ambulatori medici per i cittadini

Firenze, 1 febbraio 2025. Al Villaggio Novoli-Senior Housing di via Baracca aprono gli ambulatori medici della Rete Pas: servizio accessibile agli inquilini, ma aperto a tutti i fiorentini. E' uno dei servizi aggiuntivi offerti da Villaggio Novoli, progetto innovativo realizzato grazie alla collaborazione tra il Consorzio Fabrica, il Consorzio Co&So, la cooperativa Il Girasole e il contributo della Fondazione CR Firenze.

Servizi offerti dal nuovo ambulatorio

Nel nuovo ambulatorio, che si trova al piano terra di Villaggio Novoli, gli anziani che vivono nel complesso residenziale potranno usufruire gratuitamente di alcuni pacchetti di prevenzione pensati per la terza età e di sedute settimanali di ginnastica dolce collettiva. I cittadini potranno accedere a esami, visite ed accertamenti diagnostici in convenzione con il Sistema Sanitario nazionale (attraverso il Cup, dalla primavera) o privatamente a prezzi calmierati e tempi di attesa contenuti, come nelle altre sedi della Fondazione Rete Pas. L'ambulatorio aprirà il 10 febbraio.

Inaugurazione e contributi

Oggi è stato inaugurato alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell'assessore al Welfare del Comune di Firenze Nicola Paulesu, del presidente del Consorzio Fabrica Lorenzo Terzani, del presidente di Fondazione Rete Pas Mario Pacinotti, della presidente de Il Girasole Francesca Bottai, del presidente di Co&So Giacomo Billi, del presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro, del presidente della pubblica assistenza Humanitas Firenze Nord Livio Lenzi.

Un servizio di qualità per una comunità innovativa

“L'ambulatorio Rete Pas è un valore aggiunto per gli abitanti di Villaggio Novoli, che possono accedere, senza uscire praticamente di casa, a un servizio di qualità a costi contenuti e usufruire di pacchetti speciali pensati per loro,” spiega Lorenzo Terzani, presidente del consorzio Fabrica.

“Il progetto di senior housing dove gli anziani possono vivere in autonomia ma usufruendo di spazi comuni e servizi integrati, ha riscosso molto successo, a dimostrazione del bisogno di servizi di questo tipo: gran parte degli appartamenti in affitto sono ad oggi abitati. Importantissimo è il sostegno della Fondazione CR Firenze che interviene con un sostegno alla locazione che va da 200 a 400 euro al mese. Villaggio Novoli è un condominio residenziale dove il benessere degli inquilini viene prima di tutto”.

Espansione della Rete Pas e collaborazione con il territorio

“Con l'apertura di questo ambulatorio, dove ruoteranno i nostri specialisti e ci sarà un punto prelievi e un punto fisioterapico, miriamo a rafforzare la presenza della nostra Rete nella città di Firenze, in un quartiere molto popolato dove questo servizio è richiesto,” spiega Mario Pacinotti, presidente di Fondazione Rete Pas. “Rientra nella nostra vocazione fare rete con pubbliche assistenze e associazioni del Terzo Settore e a dare un servizio sociale ai cittadini. L'ambulatorio di via Baracca dà un'offerta integrata con l'ambulatorio di via Ponte alle Mosse, con una propensione verso la fisioterapia, la medicina sportiva, gli accertamenti diagnostici ed ecografici”.

"Grazie all’inaugurazione di oggi si allarga la rete dei servizi presenti nel Villaggio Novoli," dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, "questa esperienza innovativa di rigenerazione urbana favorisce l'autonomia di tante persone anziane, offrendo contestualmente loro anche opportunità di socializzazione."

Il modello di senior housing e socialità

“L’apertura dell’ambulatorio Rete Pas è uno degli elementi innovativi e di valore del modello di senior housing del Villaggio Novoli,” afferma Gabriele Gori, direttore generale Fondazione CR Firenze – "che ha rivoluzionato le tradizionali prospettive di progettazione per mettere al centro la persona e in questo caso in particolare l’anziano e i suoi bisogni. Il presidio sanitario “sotto casa” garantisce infatti all’anziano di potersi prendere cura di sé in autonomia e con più facilità."

“Un progetto innovativo che si rafforza aggiungendo un servizio molto necessario a disposizione dei residenti e del quartiere,” evidenzia l’assessore al Welfare Nicola Paulesu. "Villaggio Novoli va incontro alle esigenze dei cittadini over 65 interpretando anche un altro bisogno fondamentale di questa fascia di popolazione, ovvero combattere la solitudine."

Conclusioni e prospettive future

“L'ambulatorio arricchisce i servizi integrati che vengono offerti a chi ha deciso di vivere a Villaggio Novoli, che non è solo un condominio smart e moderno ma una comunità di persone: l'obiettivo del progetto è assicurare il benessere generale degli inquilini,” afferma Francesca Bottai presidente della cooperativa Il Girasole.

“Il modello di social housing, che la nostra presidente Claudia Fiaschi, prima della sua scomparsa, aveva tanto sostenuto, è molto diffuso all'estero, ma è innovativo per Firenze.”

"I nuovi ambulatori, in sinergia con quelli, vicini, di via Ponte alle Mosse, rappresentano un ulteriore servizio per gli abitanti del quartiere e i soci della nostra associazione, e danno una risposta alle necessità della popolazione dal punto di vista sanitario, oltre che sociale, rivolgendosi soprattutto a una delle fasce più deboli, quella degli anziani," afferma Livio Lenzi, presidente di Humanitas Firenze Nord, una delle pubbliche assistenze che fanno parte del circuito Rete Pas.

